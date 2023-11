Scomparso nei boschi del Parco del Pollino, si cerca 73enne cosentino

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – Sono in corso le ricerche per un uomo disperso in un’area boschiva con presenza di canaloni nel comune di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, nel Parco Nazionale del Pollino. L’uomo di 73 anni, P. F. le sue iniziali, residente nel Comune di Cerchiara di Calabria ha lasciato la sua abitazione nel pomeriggio di ieri 18 novembre per dedicarsi alla ricerca di funghi.

L’allerta per il mancato rientro del disperso è stata data dai famigliari. Il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria, attivato durante la notte dalla Prefettura di Cosenza, è impegnato nelle ricerche con i tecnici della Stazione Alpina Pollino. Attivato un elicottero dell’84° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare. Impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i Carabinieri di Cerchiara di Calabria e i Vigili del Fuoco.