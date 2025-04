Scomparsa nel nulla: ore d’ansia a Castrovillari per Maria Tamburi. Attivate le ricerche

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Sono scattate nelle ultime ore le operazioni di ricerca per Maria Tamburi, la donna di cui non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Originaria di San Basile e residente a Castrovillari in via Mula, la signora si sarebbe allontanata dalla propria abitazione senza più farvi ritorno, facendo scattare l’allarme tra familiari e conoscenti.

A seguito della denuncia di scomparsa presentata dai parenti, è stata immediatamente attivata la procedura ufficiale di ricerca per persona scomparsa, sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è operativo il posto di comando avanzato (UCL) dei VVF di Cosenza, con il supporto del personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS 2).

Alle ricerche stanno partecipando anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri della locale Compagnia, i Carabinieri Forestali, volontari del Soccorso Alpino, e i membri dell’associazione di Protezione Civile “Il Pellicano”.

Le operazioni si stanno concentrando nella zona nord di Castrovillari, dove si presume possa trovarsi la donna. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto Maria Tamburi o abbia informazioni utili a mettersi in contatto con i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.