Schiavonea: ubriaco semina il panico, bloccato dai carabinieri e sottoposto a Tso

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di tensione ieri mattina a Schiavonea di Corigliano Rossano dove un uomo, pare in preda ai fumi dell’alcol è andato in escandescenza seminando il panico tra via Salerno e via Provinciale. Si tratta di un cinquantenne del posto, che avrebbe infastidito passanti e creato scompiglio negli esercizi commerciali dell’area. Secondo quanto emerso ad un certo punto, mentre era davanti ad un supermercato, avrebbe impugnato una bottiglia.

Chiamati i carabinieri, giunti sul posto e con non poche difficoltà, hanno tentato di ricondurre alla calma il 50enne il quale però ha opposto resistenza. Dopo averlo tranquillizzato i militari lo hanno poi portato al comando allo scalo di Corigliano e richiesto l’intervento dei sanitari che lo hanno sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.