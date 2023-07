Scalea: quasi mezzo chilo tra cocaina e hashish, arrestato 42enne. Controlli sul Tirreno cosentino

SCALEA (CS) – I carabinieri del Norm di Scalea hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, originario del napoletano ma domiciliato a Scalea, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto scaturisce da una mirata attività nell’ambito della quale sono state effettuate una serie di attività di polizia giudiziaria. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 6 giugno. Il soggetto era stato notato a bordo di un motociclo e i militari insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a perquisirlo.

Addosso e sul mezzo 8 dosi di cocaina. Esteso il controllo anche all’interno dell’abitazione, in diverse stanze e ben occultati, è stata trovata altra droga (cocaina e hashish), un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Tutto il materiale scovato – in totale 70 grammi di cocaina e 350 lordi di hashish – è stato sottoposto a sequestro e il 42enne, dichiarato in stato arrestoe sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

Il bilancio dei militari di Scalea

L’attività si aggiunge ad altre operazioni di polizia che i Carabinieri hanno effettuato nell’ultimo mese sull’intero territorio della compagnia di Scalea: il 10 giugno a Belvedere Marittimo, hanno arrestato un 20enne trovato in possesso di ben 100 grammi di cocaina; il 23 giugno sono finiti in manette due soggetti, un uomo 45enne e una donna 39enne. Controllati a Tortora avevano 50 grammi di cocaina. Infine il 30 giugno a Praia a Mare sempre nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, ha rinvenuto nella disponibilità di un 27enne, 78 grammi di hashish e 6.5 grammi di marijuana, anch’egli tratto in arresto.