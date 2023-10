Scala Coeli: la battaglia tra gli abitanti e i cinghiali che conquistano il territorio

SCALA COELI (CS) – “La tranquilla cittadina di Scala Coeli, sta vivendo una situazione insolita e unica nel suo genere! Con poco più di mille abitanti, contando anche la frazione San Morello, la comunità sta affrontando una sfida inaspettata: la crescente presenza di cinghiali nel territorio!”. A scriverlo in una nota Antonio Loiacono.

“Questi animali selvatici sembrano aver conquistato il paese, circolando indisturbati e lasciando i loro segni ovunque. La convivenza tra gli abitanti e i cinghiali è diventata una vera e propria battaglia, tanto che uscire di sera è diventato un’impresa rischiosa, a meno che non si abbia imparato a comunicare con loro attraverso grugniti.

Negli ultimi anni, il numero di cinghiali che popolano Scala Coeli è aumentato in modo esponenziale. Questo fenomeno – spiega Loiacono – può essere attribuito a diversi fattori, tra cui la riduzione del loro habitat naturale, la disponibilità di cibo nelle aree urbane e la mancanza di predatori naturali. Di conseguenza, i cinghiali hanno trovato rifugio nella tranquilla cittadina, trasformandola nel loro territorio di elezione.

La presenza dei cinghiali ha creato non pochi problemi per gli abitanti di Scala Coeli. Inizialmente erano solo incontri occasionali, ma ora gli animali si aggirano liberamente per le strade, i giardini pubblici e i terreni privati. Questo ha portato a frequenti danni alle proprietà, inclusi giardini distrutti e raccolti devastati. Gli incontri ravvicinati con i cinghiali sono diventati sempre più comuni, con la conseguente preoccupazione per la sicurezza personale dei residenti. Di fronte a questa situazione senza precedenti, le autorità locali dovrebbero trovare soluzioni per affrontare la presenza dei cinghiali.

È necessario implementare programmi di controllo della popolazione dei cinghiali al fine di gestire la loro presenza e ridurre gli impatti negativi sulla comunità. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere la cattura e il trasferimento dei cinghiali in aree più adatte al loro habitat naturale. Questo richiederebbe la collaborazione tra le autorità locali, esperti in fauna selvatica e organizzazioni specializzate nel controllo e nella gestione degli animali selvatici. È importante adottare un approccio umano ed etico per garantire il benessere degli animali durante il loro eventuale trasferimento.

Tuttavia, è importante sottolineare che il controllo della popolazione dei cinghiali non dovrebbe limitarsi solo alla cattura e al trasferimento. È essenziale adottare un approccio integrato che comprenda anche la prevenzione dei danni alle proprietà e la promozione della coesistenza pacifica tra gli abitanti e la fauna selvatica.

Le misure preventive – prosegue la nota – possono includere la creazione di barriere fisiche, come recinzioni, per proteggere i giardini e le colture dai cinghiali. Inoltre, è fondamentale educare la comunità su come comportarsi in presenza di cinghiali, incoraggiando pratiche consapevoli e sicure. Ad esempio, è importante evitare di avvicinarsi ai cinghiali, non alimentarli e non lasciare rifiuti accessibili che potrebbero attirarli nelle aree urbane.

In parallelo a queste misure, potrebbe essere utile condurre studi e ricerche per comprendere meglio le abitudini e i modelli di movimento dei cinghiali nella zona.

Queste informazioni possono contribuire a sviluppare strategie di gestione più mirate ed efficaci. Infine, è importante coinvolgere attivamente la comunità locale nella gestione della presenza dei cinghiali. Promuovere la partecipazione dei residenti attraverso iniziative di sensibilizzazione, incontri informativi e la creazione di comitati di gestione della fauna selvatica può favorire una maggiore consapevolezza e un senso di responsabilità condivisa nella gestione di questa sfida.

In definitiva, solo attraverso un approccio integrato, che comprenda la cattura e il trasferimento responsabile dei cinghiali, misure preventive, studi accurati e il coinvolgimento attivo della comunità, sarà possibile gestire in modo efficace la presenza di questi animali a Scala Coeli, garantendo la sicurezza dei residenti e la protezione delle proprietà. Gli incontri ravvicinati con i cinghiali sono diventati sempre più comuni, creando una crescente preoccupazione per la sicurezza personale dei residenti. I cinghiali – conclude – sono animali selvatici di grandi dimensioni e possono diventare aggressivi se si sentono minacciati o se si trovano in situazioni di stress. Le persone che si trovano faccia a faccia con questi animali possono sentirsi impotenti e preoccupate per la propria incolumità e quella dei propri familiari”.