Scala Coeli: «alla fase finale la messa in sicurezza delle aree»

SCALA COELI (CS) – «L’attività di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi procede a ritmi serrati. A seguito dell’evento, per arginare il liquame fuoriuscito dall’invaso, sono stati immediatamente realizzati alcuni bacini artificiali nel fosso Capoferro e nel torrente Patia, evitando così che lo stesso potesse confluire nel fiume Nicà.

La Bieco – si legge in una nota – ha senza indugio attivato tutte le procedure del caso e – seppur riscontrando enormi difficoltà nel reperimento di impianti di smaltimento autorizzati – si è prodigata per risolvere tempestivamente il problema, conferendo in impianti dislocati in diverse regioni d’Italia, mobilitando anche numerosi trasportatori, che hanno garantito l’impiego fino a 40 cisterne/giorno.

L’attività di aspirazione del liquame risulta perciò ormai conclusa, nonostante le sorgenti presenti nell’area abbiano contribuito a rallentare i tempi di intervento, aumentando esponenzialmente il quantitativo di rifiuto liquido da prelevare e portare a smaltimento. Si sta ora procedendo al completamento delle attività di messa in sicurezza nell’intera area interessata, mediante scarificazione del terreno superficiale, sottoponendo al vaglio delle competenti Autorità specifiche proposte tecniche di intervento urgente».