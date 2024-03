Sbandano con l’auto e si ribaltano, paura a Castrovillari: due i feriti, uno è grave

CASTROVILLARI (CS) – Incidente stradale ieri in tarda serata a Castrovillari su via Francesco Muraca, poco distante dall’ingresso del tribunale. Secondo quanto si apprende, per cause ancora da accertare, due ragazze a bordo di un’autovettura hanno perso il controllo del mezzo, sbandando e ribaltandosi sulla strada. L’auto si è ribaltata, impattando violentemente contro un albero posto al lato della carreggiata. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato una delle due in gravi condizioni all’ospedale Ferrari. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castrovillari per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e il veicolo.

