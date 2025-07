Saracenix, nel Pollino il gioco urbano punta ad educare e valorizzare il territorio

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Educare e puntare alla valorizzazione del territorio attraverso il gioco urbano. È staton questo il focus che ha guidato Saracenix, il progetto, inseriro all’interno dell’iniziativa Benessere In Comune, organizzato dal Comune di Saracena negli scorsi giorni. L’obiettivo è stato quello di stimolare un nuovo attivismo giovanile, rafforzando i rapporti sociali tra genitori e figli, e generazioni diverse, favorendo, inoltre, una maggiore e migliore conoscenza del territorio e del contesto locale.

Come? Attraverso un gioco urbano che ha messo in campo attività ludico didattiche non fini a sè stesse ma che hanno dato output concreti e utili alla valorizzazione del potenziale inespresso del paese, riutilizzabili dall’amministrazione locale per la progettazione di vere e proprie campagne di marketing e prodotti turistici.

Il programma è stato ricco di attività laboratoriali educative a tema creativo, ludico ed ecologiche con un focus sulla valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del borgo del Pollino. I bambini e le bambine di Saracena che sono state coinvolte si sono trasformati in ricercatori e divulgatori, costruendo mappe del patrimonio e itinerari per i viaggiatori di domani. È stato costruito così un processo di valorizzazione territoriale e comunitario che ha visto coinvolta tutta la popolazione con una partecipazione intergenerazionale.