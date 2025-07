Saracena, le ciclovie di Novacco e Masistro finanziate dal Ministero. Russo: «Unicum in Calabria»

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Le ciclovie di Novacco e di Masistro finanziate tra quelle dei piccoli comuni della provincia di Cosenza. Le uniche, insieme a quella di Aiello Calabro, ad aver ottenuto i fondi nell’ambito del bando nazionale Bici in Comune di Sport e Salute, promosso dal Ministero dello Sport, come fa sapere il sindaco della cittadina del Pollino Renzo Russo. “Questo riconoscimento – sottolinea il primo cittadino – premia il nostro impegno nel valorizzare il territorio e nel creare un’offerta turistica innovativa e accessibile”-

I due percorsi. realizzati in collaborazione con le associazioni sportive ASD Podismo e sport Saracena e Terre dell’Orsomarso, entrano nel circuito della più grande Ciclovia dei Parchi della Calabria, un itinerario che unisce Laino Borgo a Reggio Calabria attraverso 545 km, andando dal Pollino allo Stretto.

Le ciclovie di Novacco e di Masistro: percorsi, eventi e pacchetti turistici

“Il progetto – spiega ancora Russo – riguarda 13 percorsi ciclabili per un totale di 266 km, riguarda un’ampia gamma di opzioni per i ciclisti di ogni livello che attraversano il Parco del Pollino. La Ciclovia di Novacco e di Masistro, infatti, inserendosi nel cuore di questo patrimonio naturalistico, si distingue di fatto come un unicum in Calabria per la sua capacità di offrire un’esperienza cicloturistica davvero immersiva e fruibile da ogni livello di preparazione, dagli amatori ai professionisti”.

Il finanziamento ottenuto, spiega il sindaco di Saracena, “ci permetterà di realizzare una segnaletica dedicata, in linea con le normative e le migliori pratiche del cicloturismo, e di mettere in sicurezza i percorsi, rendendoli accessibili a tutti”. Saranno inoltre realizzati eventi e pacchetti turistici che coinvolgeranno le strutture ricettive locali, i ristoranti e gli artigiani, creando una rete di collaborazione per stimolare l’economia del territorio.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla creazione di percorsi tematici, pensati per valorizzare le bellezze naturali e culturali del Parco Nazionale del Pollino, e adatti a diversi target turistici, “con un’attenzione particolare a due segmenti in crescita: la disabilità e l’infanzia. Questa nuova ciclovia, quindi, – sottolinea ancora il sindaco di Saracena – non è solo una tappa della più grande Ciclovia dei Parchi, ma una vera e propria destinazione che invita a soggiorni prolungati, trasformando il Parco Nazionale del Pollino in un luogo ideale per vacanze in bicicletta di più giorni”.