Saracena investe sul futuro: pubblicato il bando per attività socio-educative dedicate ai minori

SARACENA (CS) – Il Comune di Saracena ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali rivolte a bambini e ragazzi, da realizzare entro la fine dell’anno, nell’ambito delle attività socio-educative e centri estivi. Una misura che, come evidenziato dal sindaco Renzo Russo, punta a rafforzare la comunità educante, coinvolgendo realtà del territorio – come cooperative, associazioni e società sportive – nella costruzione di percorsi di inclusione, crescita e socialità per i minori, con particolare attenzione anche ai bambini con disabilità.

L’avviso rientra nel programma nazionale promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha destinato 60 milioni di euro ai Comuni italiani. A Saracena spettano 2.764,17 euro, che saranno impiegati per finanziare il progetto che otterrà il punteggio più alto in fase di valutazione.

Possono partecipare:

– Cooperative sociali

– Associazioni di promozione sociale

– Associazioni sportive dilettantistiche

– Altri soggetti con finalità educative, ricreative e sportive a favore dei minori

Scadenze e modalità

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro le ore 13:00 di giovedì 9 ottobre 2025, via PEC all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando lo schema predisposto.

La valutazione terrà conto della qualità progettuale, dell’esperienza e della capacità organizzativa. Sarà finanziato un solo progetto, quello che avrà ottenuto almeno 60 punti su 100.

«Ogni iniziativa rivolta ai giovani è un presidio di futuro – ha dichiarato il sindaco Russo –. Non si tratta solo di attività ludico-ricreative, ma di opportunità educative e sociali che rafforzano i legami tra famiglie, istituzioni e comunità».