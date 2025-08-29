Sarà realizzato a Luzzi il parco giochi inclusivo più grande del Sud Italia

- Advertisement -

LUZZI (CS) – Il parco giochi per bambini diversamente abili più grande del Sud Italia: sarà realizzato a Luzzi, in provincia di Cosenza, nel cuore verde della Valle del Crati. Si tratta di un progetto di straordinaria importanza sociale e culturale – sottolinea Giuseppe Anselmo, amministratore delegato della Pan Neto International storica azienda crotonese, leader in Calabria e nel Mezzogiorno nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che sta lavorando alla sua realizzazione – perché consente di normalizzare l’esperienza del gioco per tutti i fruitori di questo perimetro.

Pan Neto, in particolare, si sta occupando della riqualificazione dell’intera area del Parco giochi inclusivo Un Parco per Amico – Giancarlo D’Andrea che non sarà semplicemente uno spazio attrezzato, ma un simbolo concreto di inclusione; uno spazio pensato per garantire la piena accessibilità e la partecipazione di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità. L’intero parco sarà riverniciato preferendo i colori della bandiera italiana, saranno sostituiti alcuni giochi ed installati di nuovi; sulla pavimentazione saranno realizzati disegni e giochi interattivi.