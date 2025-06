Santo Stefano di Rogliano: inaugurata la nuova rotatoria lungo la Provinciale 245/B

- Advertisement -

SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) – E’ stata inaugurata la nuova rotatoria lungo la Strada Provinciale 245/B, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano, nell’ambito di un ampio intervento di riqualificazione viaria. «L’opera, realizzata – ha spiegato la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e regolarizzare il traffico nella zona di Valle Giannò, è un importante passo per il miglioramento della viabilità provinciale».

La rotatoria, di ultima generazione e con diametro di 25 metri, è stata progettata per rispondere alle esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, in un punto molto importante per la viabilità del Savuto. I lavori hanno inoltre riguardato la realizzazione dei marciapiedi e dei corpi illuminanti, per rendere la zona più sicura e accessibile per tutti i cittadini.

«Questa nuova rotatoria – sottolinea la Presidente della Provincia di Cosenza – è una risposta concreta alle necessità di sicurezza e modernizzazione del nostro territorio. Con il tratto stradale recentemente riaperto tra il Comune di Belsito e Altilia, stiamo completando una alternativa fondamentale all’autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche per migliorare il collegamento tra i Comuni e favorire la crescita economica e sociale del territorio».

Succurro anticipa che il Piano di interventi proseguirà con la realizzazione di un’altra rotatoria nel territorio comunale di Malito, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e migliorare ulteriormente la viabilità nell’intero comprensorio.