Santo Stefano di Rogliano, bilancio solido e nuove opere: stabilizzati i TIS e casse in attivo

SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) – Si è tenuta ieri, 30 luglio 2025, la seduta del Consiglio Comunale di Santo Stefano di Rogliano, nella quale sono stati affrontati importanti punti all’Ordine del Giorno, tra cui l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2025. Il Consiglio ha approvato gli assestamenti di bilancio, che tengono conto delle ultime esigenze di spesa emerse nel corso dell’anno, con particolare riferimento alle opere pubbliche già in fase di cantierizzazione, come i lavori per la nuova mensa scolastica e gli interventi di manutenzione straordinaria al cimitero comunale.

Altre opere, oltre a quelle già previste nel programma triennale, e coerenti con la nota di aggiornamento al DUP 2025–2027, verranno avviate entro la fine del mese di agosto, ci si riferisce ai lavori di ampliamento dell’asilo nido di Valleggiannò. Il tutto a conferma dell’impegno e della “missione” dell’amministrazione in termini di infrastrutture e servizi alla cittadinanza.

Nel contesto della programmazione finanziaria, è stato confermato il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del pareggio economico, come attestato dai pareri del responsabile finanziario e del revisore dei conti e, per come comunicato dal responsabile del servizio finanziario, il Comune di Santo Stefano di Rogliano, ad oggi, possiede un saldo di cassa di circa 998.000,00 euro in positivo, che conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, lo stato di salute dell’ente e l’oculatezza delle gestioni delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni.

Ancora, e non di minore importanza ma, piuttosto indice di completo servizio ai cittadini è l’elevamento a 36 ore settimanali della disponibilità del responsabile dell’Ufficio tecnico e del settore Amministrativo, mentre 34 sono le ore del responsabile del settore Finanziario. Insomma una macchina amministrativa finalmente a tempo pieno per il nostro Comune. Di rilievo infine, è poi la comunicazione da parte della Sindaca Lucia Nicoletti e della Giunta Comunale circa l’avvenuta adozione della delibera propedeutica all’adesione alla misura di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS). Il Comune di Santo Stefano di Rogliano, infatti, stabilizzerà tutti i 6 TIS attualmente in servizio, senza alcuna esclusione, con un contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali in categoria A, garantendo così ulteriore continuità lavorativa alla comunità, valorizzando le competenze maturate e, accompagnando alla quiescenza chi tanto ha dato in ambito comunale. L’Amministrazione comunale è fiera per i traguardi raggiunti e conferma la volontà di continuare a investire ancora tanto in opere e servizi essenziali ma, sempre, con attenzione al rigore contabile e alla coesione sociale.