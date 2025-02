Sant’Agata di Esaro: intitolazione del nuovo impianto sportivo comunale a “Gianfranco Lucchino”

- Advertisement -

SANT’AGATA D’ESARO (CS) – Si terrà domani, domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 13:30, l’inaugurazione a Sant’Agata di Esaro del nuovo campo sportivo con la cerimonia di intitolazione dedicata a Gianfranco Lucchino. Sarà celebrata, oltre alla nuova denominazione, anche la restituzione ai tanti ragazzi santagatesi che potranno giocare in questo impianto sportivo con manto erboso artificiale che rappresenta ciò che il caro Gianfranco avrebbe voluto.

La struttura – riqualificata tramite il progetto di 700mila euro finanziato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sarà intitolata al compianto Gianfranco, soprattutto per aver dato un notevole contributo alla permanenza del calcio santagatese – sia giovanile che di categoria – e per testimoniare e tramandare ai giovani i valori di generosità, di disponibilità e di servizio che hanno sempre contraddistinto la sua incessante opera a favore della nostra piccola ma bella comunità.

Il programma

L’apertura della cerimonia ad opera dei bambini della Scuola Calcio dedicata ad Angela Ciraudo (che da circa nove anni è l’unica realtà giovanile a Sant’Agata di Esaro) e della Squadra del Campionato di 3^ Categoria Girone B Sant’Agata Calcio 1948, a cui farà seguito la svelatura della targa. Poi dalle ore 14:30 si disputerà la partita ufficiale del campionato di Eccellenza Femminile Sportiva Rende – Crotone. Sono state invitate personali istituzionali politiche e sportive e l’evento è aperto a quanti vorranno partecipare per ricordare ancora una volta la “memoria” di Gianfranco ma anche per avere il sempre vivo “desiderio”, in campo e sugli spalti, cosa voglia dire aver sempre presente “il cuore generoso” di persone come Gianfranco che non sono materialmente più tra noi ma che sono davvero difficili da dimenticare.