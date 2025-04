A Santa Sofia d’Epiro installata la prima piattaforma per la nidificazione della cicogna bianca

- Advertisement -

SANTA SOFIA D’EPIRO (CS) – “Nel nostro Comune è stata installata prima piattaforma per la nidificazione della cicogna bianca”. A renderlo noto con entusiasmo è il primo cittadino di Santa Sofia d’Epiro, Daniele Sisca. “Un progetto che sta portando avanti la LIPU e che è stato possibile realizzare a Santa Sofia d’Epiro grazie all’interessamento di Pamela e Angelo Zicaro con il supporto di tante altre persone che hanno collaborato fattivamente per alzare il maestoso palo alto ben 16 metri”.

“La giornata – ha rimarcato il sindaco sulla propria pagina Facebook – ha dato dimostrazione di come la nostra cittadina sia attenta a queste tematiche e di come sia attiva per la salvaguardia e la tutela del nostro territorio ed in particolare della fauna che vi risiede. Grazie a chi ha contribuito a realizzare questo progetto che, mi auguro, sia un punto di partenza per tante altre iniziative in materia ed ovviamente speriamo di avere presto un’inquilina in questa nuova casa”.