Santa Maria del Cedro piange Vincenzo, il 19enne morto in un incidente stradale

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Le morti lasciano sempre un grande vuoto, ancor di più quando si tratta di una giovane vita. Santa Maria del Cedro piange Vincenzo Celia, il 19enne morto ieri in un incidente stradale sulla provinciale 9 all’imbocco del fiume Lao.

“Con ordinanza a mia firma per il 22.07.23 giorno in cui alle ore 18 e 30 si terranno presso la Chiesa del Sacro Cuore di Marcellina le esequie del nostro giovane concittadino Vincenzo Celia ho proclamato lutto cittadino. Invito la comunità tutta a partecipare.Le famiglie Celia e De Cunto ( cittadini, persone, famiglie esemplari ) meritano la nostra vicinanza in un momento così doloroso. La comunità tutta ‘attonita’ addolorata- per il mio tramite – esprime cordoglio e affetto sincero”. Sono le parole del sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, che esprime il proprio cordoglio e proclama il lutto in città.

Il ricordo di Vincenzo

Vincenzo si era appena diplomato. Come ogni ragazzo della sua età, viveva di sogni e speranze sulle quali avrebbe costruito il proprio futuro. Un futuro andato in frantumi su quella strada maledetta, la provinciale 9, in cui ha perso tragimente la vita.

“La terribile notizia della dipartita del giovanissimo Celia Vincenzo, appena diplomato presso il Lopiano di Cetraro, ci rende attoniti e increduli. La vita spesso è ingiusta perché Vincenzo avrebbe voluto vivere i suoi ardori giovanili con gioia e felicità. Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori, i tecnici e gli studenti esprimono il più vivo cordoglio alla famiglia rivolgendo un pensiero affettuoso a Vincenzo che rappresentava luce e speranza prematuramente tradite”. Così scrive l’Istituto scolastico dalla sua pagina facebook.

Immensa tenerezza e commozione per Vincenzo nelle parole dei Lupi Marcellina Settore Giovanile che lo ricordano, postando una foto in tenera età: “Sei stato uno dei primi Lupetti e lo sarai per SEMPRE. Ragazzo splendido, educato ed attaccatissimo ai nostri colori. Nonti ti perdevi una sola partita. Grazie di cuore per tutto e da lassù dai forza ai tuoi familiari ed a Gaetano che da tuo mister è diventato poi un secondo padre. Ci mancheranno i tuoi sorrisi, le tue battute e le tue risate. Ci mancherai Tu. Impossibile dimenticarti. Ti vogliamo bene. Ciao CENZO. R.i.p.”.