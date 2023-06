Santa Maria del Cedro, la caserma dei carabinieri in un edificio del Comune

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Il dipartimento Transizione digitale e attività strategiche della Regione e il Comune di Santa Maria del Cedro hanno sottoscritto una convenzione da 300 mila euro per convertire un edificio comunale in stazione dei carabinieri. Il finanziamento trova copertura sul Pac Calabria 2007-2013 ed è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La somma sarà utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria all’edificio denominato “Casa di Laos”, opera realizzata per lo sviluppo di progetti in ambito archeologico e finanziata anni fa per 910 mila euro con il Pisl Welcome costa dei Cedri, porta di Apollo. Una funzione mai completamente assolta dalla struttura, realizzata dopo aver acquistato e abbattuto un immobile di proprietà della Chiesa in piazza Falcone, nella frazione di Marcellina di Santa Maria del Cedro.

Nel complesso a tre piani che diventerà la nuova caserma dei carabinieri è presente una sala congressi, uno spazio espositivo e un ostello per studenti di archeologia. Negli anni, questi spazi sono stati utilizzati per altri scopi: da una postazione stagionale per il 118 a sede per associazioni, fino ad ospitare alcuni uffici comunali e anche famiglie in fuga dall’Ucraina dopo l’aggressione della Russia.

“Con la realizzazione dell’intervento – ha detto il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere – la comunità avrà la certezza di non perdere il presidio massimo di legalità sul territorio comunale”. Attualmente, la stazione dei carabinieri ha sede nel centro storico del comune della Riviera dei Cedri.