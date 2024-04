Sanità: oltre 190 milioni per finanziare interventi per gli ospedali di Castrovillari, Paola e Cetraro

CATANZARO – Il commissario ad acta della sanità Roberto Occhiuto, con un nuovo decreto sanità, ha disposto risorse finanziarie pari € 193.416.798,74 per adeguare gli ospedali di Locri, Melito Porto Salvo, Castrovillari, Cetraro e Paola, esclusi dal DPCM del 14 settembre del 2022 avente ad oggetto “Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria”.

Nella delibera della Regione Calabria si legge che tali risorse finanziarie devono “prioritariamente, trovare copertura sulle risorse disponibili per la Regione Calabria ex art. 20 della legge n. 67/88, in coerenza con la nuova programmazione della rete ospedaliera e per gli importi stimati dalle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione di interventi di adeguamento normativo’ e che l’importo complessivo a carico dello Stato, a valere sui fondi ex art. 20 della L. n. 67/88, al netto della quota del 5% da coprire con fondi regionali”.

Risorse finanziarie per i nuovi ospedali di Vibo e Gioia Tauro

Nell’atto di indirizzo sono stati disposti anche € 171.518.700,77, “di cui € 30.000.000 per l’approvazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale di Vibo Valentia ed € 141.518.700,7 per l’approvazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro”.