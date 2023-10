Sanità Esaro-Pollino: arriva un consiglio comunale aperto

CASTROVILLARI (CS) – L’ospedale di Castrovillari, già da tempo, vive una situazione non semplice con alcuni servizi praticamente sospesi ed altri che, invece, funzionano solo in determinate fasce orarie e non H24 così come invece dovrebbe essere. Sono diverse, quindi, le criticità che interessano il Ferrari.

Nei mesi scorsi si è riunito più volte il tavolo sulla sanità Esaro-Pollino, che ha visto la partecipazione dei sindaci, dei rappresentanti istituzionali, dei sindacati e delle associazioni del territorio. Il “Tavolo” ha incontrato anche la governance dell’ASP di Cosenza per cercare di ottenere alcuni risultati per migliorare le condizioni dell’ospedale e, più in generale, quelle della sanità.

Questa volta, invece, per discutere della situazione, a riunirsi, in una seduta aperta è stato il consiglio comunale di Castrovillari. “Una cosa è bandire i concorsi, un’altra è portarli a compimento – ha detto il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito – Servono le graduatorie dalle quali attingere. Il problema più grosso è la mancanza di Oss, di infermieri, di dirigenti medici e, nel caso del nostro ospedale, di direttori di Unità Operativa Complessa“.

“Al di là delle giuste intenzioni – ha concluso il primo cittadino – bisogna tradurre le intenzioni negli atti concreti. Bisogna restituire fiducia ai cittadini innanzitutto perchè la sanità pubblica è accessibile a tutti, quella privata no. Ecco perchè un cittadino su 5 rinuncia a curarsi e l’8% della popolazione non ha proprio la possibilità di curarsi. Se si restituisce fiducia nella sanità pubblica si svolge quel ruolo fondamentale assegnato dalla Costituzione rendendo effettivo il principio di uguaglianza”.

