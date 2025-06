- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – La Calabria piange tre vittime in meno di 24 ore. Una scia di sangue e di dolore in un fine settimana tragico, funestato da tre incidenti mortali che nel giro di poche ore hanno spezzato altrettante vite. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato questa mattina nel territorio del Comune di Castrovillari, in contrada Ciminita. Secondo le prime informazioni, a seguito di un violento scontro frontale tra un’auto, una Fiat Panda condotta da una donna e una moto, una Voge 300, il centauro Fulvio Barca, avvocato 50enne, ha perso la vita morendo sul colpo. Inutile l’arrivo dei soccorsi.

Un weekend tragico, un bilancio gravissimo

Nella serata di ieri, a perdere la vita, una donna di 67 anni, Maria Polcino di Montepaone. L’incidente ad Argusto lungo la SS713 “Trasversale delle Serre”. Poi un’altra tragedia che ha scosso la comunità di Bisignano, centro della provincia di Cosenza. A perdere la vita Carlo Rago, 34 anni. Era in sella alla sua moto lungo via Principe di Piemonte quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa.

Tre episodi distinti, ma uniti da un drammatico comune denominatore: vite spezzate all’improvviso, famiglie distrutte e comunità sotto shock. A Bisignano e Montepaone – città d’origine di Maria Polcino – si registrano in queste ore messaggi di cordoglio e dolore sui social, dove amici e conoscenti ricordano le vittime con affetto e commozione.