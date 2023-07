Sangineto, lite in discoteca finisce in sparatoria: ferito 22enne di Castrolibero

COSENZA – La movida del tirreno cosentino diventa teatro di violenza, sfiorando la tragedia. Una lite in una discoteca finisce con una sparatoria a colpi di pistola. L’episodio, avvenuto a Sangineto, ha visto coinvolto un giovane di 22 anni di Castrolibero, rimasto ferito dai colpi di pistola. Probabilmente complice un cocktail di troppo, il diverbio tra il giovane e il suo aggressore è sfociato in un’aggressione a amano armata. Il 22enne è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. Non si conosce l’identità dell’aggressore. Sul posto i carabinieri di Sangineto hanno avviato le indagini, ascoltando diversi testimoni che erano all’interno del locale al momento dell’accaduto, mentre la Procura di Paola ha aperto un’inchiesta.

