San Vincenzo La Costa ricorda l’eccidio valdese con una rievocazione storica

SAN VINCENZO LA COSTA – Lo scorso 2 giugno, l’Associazione Culturale femminile San Sisto dei Valdesi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Vincenzo La Costa, ha celebrato la “Giornata della Memoria dell’Eccidio Valdese”. Una commemorazione per ricordare il terribile eccidio perpetrato dalla fine di maggio al giugno del 1561, quando in seguito ad un controllo oppressivo, le popolazioni di religione valdese cercarono di ribellarsi provocando l’intervento delle truppe spagnole del Vicereame di Napoli, che fecero migliaia di vittime. “Un evento che serve anche da monito per il futuro – ha sottolineato il sindaco di san Vincenzo La Costa, Gregorio Iannotta, ma anche per creare un momento di interesse culturale ed artistico”.

La rievocazione è iniziata con il consueto corteo in costume storico fino al monumento ai martiri Valdesi e si è conclusa con il Convegno a Palazzo Miceli. La novità di quest’ anno è stata l’installazione di un pannello Murales alle porte del paese per celebrare la figura di Marco Berardi e della sua Giuditta con un’opera del Maestro Antonio Viscardi dal titolo “Marco e Giuditta: L’amore che tutto può”.