San Vincenzo la Costa, incendio doloso alla villetta comunale. Il sindaco «amareggiato»

SAN VINCENZO LA COSTA – Un incendio ha danneggiato uno dei giochi della villetta comunale di via Gramsci a San Vincenzo la Costa. Secondo quanto riferito dal sindaco Gregorio Iannotta sul canale facebook del comune, il rogo, spento prontamente dai vigili del fuoco, è di natura dolosa. “Qualche scellerato ha dato fuoco ai giochi della villa comunale che avevamo posizionato un po’ di tempo fa”, precisa il primo cittadino. “La vicenda è gravissima: non si tratta di un incidente ma di un vero e proprio atto vandalico. I vigili del fuoco e i carabinieri sul posto hanno accertato che si tratta di un incendio doloso. Non capisco quale siano i motivi che portano a compiere tali gesti”.

“Sono e siamo molto amareggiati – ha proseguito Iannotta – non solo per il danno economico ma per quello cagionato alla comunità, in particolare ai più piccoli. Se davvero le fiamme non fossero divampate per cause accidentali saremmo di fronte all’azione vandalica di qualche scellerato che non ha in alcuna considerazione il bene pubblico. Proprio questa mattina – ha aggiunto Iannotta – l’intera area era stata interessata da un periodico intervento di manutenzione”. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.