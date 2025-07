San Vincenzo la Costa: il borgo diventa un palcoscenico per gli artisti di strada

SAN VINCENZO LA COSTA – Si e concluso in bellezza il calendario degli eventi di San Vincenzo la Costa del mese di Giugno. Un’ esplosione di arte, emozioni e magia con gli artisti di strada giunti da ogni parte d’Italia e accolti e ospitati da una comunità unita e orgogliosa della propria identità. San Vincenzo la Costa si mostra per quello che è: un paese vivo, pronto ad accogliere turisti e visitatori con il sorriso, facendo rivivere ogni angolo del centro storico.

Da secoli gli artisti di strada portano l’arte tra la gente, trasformando piazze e vicoli, in veri e propri teatri a cielo aperto.Mimo, musica, danza, giocoleria, fuoco, trampolieri, burattini: forme espressive antiche e moderne che uniscono divertimento e cultura in un linguaggio universale, accessibile a tutti. La piazza si è trasformata per l’evento in un grande palcoscenico all’aperto. Ad arricchire l’atmosfera, anche stand gastronomici ed espositivi, con una organizzazione a cura del VOS (Associazione Volontari Operatori Sanvincenzesi), che ha curato tutto nei minimi dettagli con la passione con cui contribuisce a rendere viva la comunità di San Vincenzo la Costa con emozioni uniche.