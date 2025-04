San Pietro in Guarano: auto colpisce una moto con due ragazzi e non presta soccorso, mamma «ma la coscienza dov’è?»

- Advertisement -

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – La signora G.I. ha voluto raccontare quanto accaduto alla redazione di QuiCosenza. Venerdì 11 aprile infatti, intorno alle 19:30 suo figlio di 19 anni era a bordo della sua moto insieme alla fidanzata diciottenne quanto il mezzo è stato colpito da un’auto che non ha prestato loro soccorso. Il tutto è avvenuto sulla strada di Padula, San Pietro in Guarano, nei pressi della benzina Esso. Il ‘pirata’ della strada, che guidava una fiat Panda vecchio modello, avrebbe tagliato loro la strada colpendoli col paraurti (che si è staccato dalla vettura cadendo sull’asfalto) all’altezza delle ginocchia. “Solo il caso ha voluto che mio figlio sia stato in grado di reggere la moto e di non cadere a terra. I ragazzi sono stati soccorsi dall’ambulanza che li ha portati in ospedale e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ai quali è stata sporta denuncia”.

“Per fortuna – racconta la signora – non si sono fatti nulla di irreparabile, se la sono cavata con una prognosi di 10 giorni; tuttavia ci tenevo a segnalare questo episodio perché, da madre, non mi do pace. Il tizio ha lasciato soli e feriti due ragazzi per strada e anche altri automobilisti che hanno assistito alla scena sono passati oltre. Solo una macchina con a bordo una giovane coppia (ai quali va ancora il mio grazie) ha dato aiuto chiamando i soccorsi e accertandosi che stessero bene“.

La donna si chiede “Verso quale abominevole versione di umanità siamo diretti? Quanta miseria? Ma la coscienza dove l’hanno perduta? L’hanno mai avuta? Siamo tutti genitori, figli, zii, amici; è assurdo lasciare feriti e soli due ragazzi sulla strada senza un briciolo di rimorso e sensibilità. Sono veramente avvilita”.