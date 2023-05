San Marco Argentano, sfida tra studenti a colpi di peperoncino con i piatti del territorio

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Una sfida che nasconde diversi aspetti, quello relativo alla formazione e quello legato alla valorizzazione dei prodotti del territorio, in primis il peperoncino. E’ quella che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto d’istruzione superiore di San Marco Argentano, centro in provincia di Cosenza, chiaramente l’indirizzo alberghiero, grazie al progetto “Piatto piccante”, realizzato dal Consorzio dei Produttori del Peperoncino di Calabria in collaborazione con lo stesso istituto scolastico della città normanna.

Una vera e propria competizione con gli studenti delle ultime tre classi che hanno preparato piatti a base di peperoncino con una giuria che ha decretato il vincitore.

Una giornata che si è sviluppata in due fasi: quella pratica in cucina con i ragazzi, guidati dai docenti, a preparare i piatti da presentare alla giuria; quella di approfondimento nel corso della quale sono stati sviluppati temi legati alle peculiarità del territorio, ai prodotti ed a anche quelli che possono essere sbocchi lavorativi per gli studenti.