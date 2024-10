San Marco Argentano: nascondeva chili di marijuana, contanti e un’arma sotto al materasso

COSENZA – Nel corso di un servizio di controllo disposto dalla Questura di Cosenza, in una zona rurale di San Marco Argentano, una persona è stata arrestata da personale della Polizia di Stato, con la collaborazione del Nucleo Cinofili della Questura di Vibo Valentia e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno di una abitazione e della proprietà rurale del pusher residente a San Marco Argentano.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno rinvenuto, sotto il materasso del letto dell’uomo, un fucile da caccia illegalmente detenuto, diverse cartucce anch’esse detenute in assenza delle relative autorizzazioni, nonché, all’interno della medesima stanza la somma di oltre 23.600 Euro in banconote di vario taglio. Grazie al fiuto del cane poliziotto Max, sono stati rinvenuti diversi sacchi contenenti marjuana, parte della quale già confezionata sottovuoto per la successiva illecita commercializzazione e materiale strumentale al confezionamento. Gli agenti, dopo aver ispezionato il vasto terreno e, grazie alla loro caparbietà, hanno individuato anche una piantagione di marijuana, ancora in infiorescenza, le cui piante risultavano pesare, complessivamente, 9,4 Kg. L’attività di polizia giudiziaria ha permesso quindi di sequestrare, complessivamente, 27 Kg di marijuana, oltre all’arma, le cartucce e le somme di denaro sopra descritte. Tenuto conto delle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Cosenza: i dati dei reati in città

L’ennesima operazione è il frutto di un costante impegno della Polizia di Stato nella sua azione finalizzata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica per la tutela di tutta la cittadinanza. Infatti, il Questore della Provincia di Cosenza al fine di mantenere elevato il livello delle attività di controllo su tutto il territorio cittadino, ha disposto posti di controllo nelle zone strategiche del centro urbano nonché ogni tipo di vigilanza finalizzata al contrasto della commissione di reati. Dall’inizio dell’anno 2024, nella città di Cosenza sono state identificate 35566 persone, controllati 18.356 veicoli, denunciati 175 soggetti, tratto in arresto 22 persone per reati di vario genere.

Inoltre, sono state elevate 691 contravvenzioni al Codice della Strada, anche nei confronti di velocipedi, la cui circolazione indisciplinata nel centro cittadino aveva destato particolare preoccupazione. Tutto ciò ha determinato l’innalzamento della percezione di sicurezza dei residenti, ottenendone il plauso.

Nell’ambito di tale attività di prevenzione e repressione dei reati, il Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, ha emesso un considerevole numero di provvedimenti amministrativi, in particolare, 80 Fogli di via Obbligatori, 290 Avvisi Orali, 25 D.A.Spo e proposto 30 Sorveglianze Speciali di P.S.

Rimane alta l’attenzione rispetto alla commissione dei reati nell’ambito del cosiddetto “Codice Rosso”, le cui immediate indagini ed il pronto intervento degli operatori della Polizia di Stato, recentemente, hanno consentito l’arresto di due individui per la violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, riuscendo così a garantire l’incolumità delle persone coinvolte. Nell’ambito della prevenzione degli anzidetti reati, sono stati emessi ben 98 Ammonimenti nei confronti di altrettanti soggetti autori di embrionali condotte persecutorie.

I controlli del personale della locale Squadra Mobile, supportati nelle operazioni dai cani poliziotto, hanno consentito di scovare impensabili nascondigli in cui sono state rinvenute considerevoli quantità di sostanze stupefacenti di ogni genere, quali cocaina per 287 grammi totali, hashish per 6.830 grammi, marijuana per 392 chilogrammi, eroina per 130 grammi. Durante l’anno, complessivamente la locale Squadra Mobile ha denunciato 66 persone, eseguendo ben 103 arresti per reati di vario genere.

Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari: i dati dei reati

In quest’ottica di potenziamento, durante l’anno in corso, delle attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, anche i Commissariati di P.S. di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, nell’ambito dei rispettivi territori di competenza, hanno effettuato analoghi servizi, registrando considerevoli risultati.

Nello specifico, dal mese di gennaio ad oggi, il Commissario di P.S. di Corigliano-Rossano ha effettuato 776 posti di controllo, identificato 11200 persone, controllato 6437 veicoli, tratto in arresto 25 persone, sequestrato sostanze stupefacenti per complessivi 1138 grammi, effettuate 67 perquisizioni, elevate 182 contravvenzioni al Codice della Strada, controllati 36 esercizi commerciali.

Il Commissariato di P.S. di Paola ha effettuato 4391 posti di controllo, identificate 6123 persone, controllati 4263 veicoli, ha tratto in arresto 4 persone per reati di vario genere, denunciati 26 soggetti, sequestrato sostanze stupefacenti, di vario tipo, per complessivi 8157 grammi, ha effettuato 23 controlli amministrativi, sequestrato armi e veicoli.

Il Commissariato di P.S. di Castrovillari ha effettuato 349 posti di controllo, identificate 4351 persone, controllati 1368 veicoli, tratte in arresto 7 persone, denunciati 68 soggetti, sequestrate sostanze stupefacenti per complessivi 1830 grammi, effettuate 67 perquisizioni, elevate 200 contravvenzioni al Codice della Strada.

Il suddetto rafforzamento di ogni tipologia di servizio finalizzato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Cosenza, ha la finalità di rendere attuale e concreto il motto della Polizia di Stato “Esserci Sempre”, in un’ottica di vicinanza e condivisione delle problematiche di tutta la cittadinanza.