San Marco Argentano, incendio devasta capannone industriale: “tenete chiuse porte e finestre”

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Un incendio è scoppiato questa sera nella zona industriale di San Marco Argentano carbonizzando il Capannone Martino Agri zoo garden che è andato completamente distrutto. L’attività commerciale vende articoli per il giardinaggio (Gardencentre,Bricolage, petfood e agricoltura professionale) e si estende su oltre 4000 mq. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza che stanno ancora effettuando lo spegnimento degli ultimi roghi. Non si registrano feriti. Secondo quanto si apprende, le cause al momento sono ignote.

“Avvisiamo la cittadinanza di evitare di attraversare la zona industriale dello scalo per emergenza in corso. Ai residenti in prossimità dell’incendio (Cimino, Ghiandaro,Iotta e zone limitrofe) si suggerisce vivamente di tenere porte e finestre chiuse“. E’ la nota diramata dal comune di San Marco Argentano sui social.