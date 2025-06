San Marco Argentano, cittadino denuncia: «ufficio ‘Protesi e Ausili’ chiuso per mancanza di personale»

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Una situazione incresciosa e a dir poco vergognosa. Con queste parole Marco Iovino, giovane cittadino di Sant’Agata di Esaro, denuncia pubblicamente attraverso i social la chiusura dell’ufficio “Protesi e Ausili” dell’ex ospedale di San Marco Argentano, oggi inaccessibile per mancanza di personale. Una chiusura, comunicata con un cartello affisso alla porta, che sarebbe dovuta al pensionamento dei due unici dipendenti. Nessuna sostituzione predisposta e il servizio è sospeso a tempo indefinito.

A raccogliere l’appello anche il Comitato per il Diritto alla Salute della Valle dell’Esaro, che denuncia: “Il pensionamento del personale non è una sorpresa, ma una scadenza prevedibile. Farla diventare un’emergenza è una scelta politica che riflette anni di progressivo smantellamento dei servizi pubblici, con totale mancanza di cura per i più deboli”. E proprio a San Marco si terrà il prossimo 21 giugno un’assemblea indetta dal Comitato.

Il Circolo PD di Sant’Agata di Esaro al fianco di Marco Iovino

A prendere posizione per Iovino e per tutti i cittadini penalizzati dai disservizi dell’ufficio Protesi e Ausili dell’ex Ospedale di San Marco Argentano, il Circolo del Partito Democratico di Sant’Agata di Esaro che “esprime pieno sostegno e solidarietà al concittadino Marco Iovino, che con coraggio e senso civico ha denunciato pubblicamente una situazione tanto scandalosa quanto umiliante, che da troppo tempo colpisce numerosi cittadini, specialmente i più fragili, ai quali viene di fatto negato un diritto fondamentale: l’accesso a un servizio sanitario pubblico garantito”.

“Ringraziamo Marco per la determinazione con cui ha sollevato un problema reale, che va oltre il disagio personale e tocca la dignità di tante persone che ogni giorno sono costrette ad affrontare un vero e proprio calvario burocratico e organizzativo. Non è tollerabile che nel 2025 esistano ancora simili forme di esclusione e di disattenzione verso chi ha più bisogno di cure e di assistenza”.

“Il Partito Democratico, da sempre vicino ai bisogni concreti dei cittadini, in particolare nel campo della salute pubblica, si unisce con coerenza alla battaglia civile di Marco Iovino e annuncia fin da subito il proprio impegno: attiveremo i nostri rappresentanti a tutti i livelli istituzionali – locale, regionale e nazionale – per fare piena luce su questa vicenda e per chiedere spiegazioni e responsabilità ai vertici dell’ASP di Cosenza. La sanità pubblica è un diritto, non un privilegio. Il nostro impegno sarà costante, perché nessuno debba più sentirsi abbandonato o umiliato da un sistema che dovrebbe invece tutelarlo e proteggerlo”.