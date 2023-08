San Marco Argentano: aveva in casa armi da guerra, arrestato

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – I carabinieri hanno arrestato nella serata del 14 agosto un uomo, italiano, residente a San Marco Argentano nell’ambito di un servizio finalizzato al ritiro preventivo delle armi detenute dall’uomo. Durante le operazioni i militari hanno trovato all’interno dell’abitazione, colpi cal. 9 parabellum e 7,62 NATO, oltre a munizionamento di vario calibro illegalmente detenuti. A conclusione delle attività, è stata anche sequestrata una pistola cal. 7,65 priva di matricola.

L’indagato, ritenuto responsabile della violazione delle norme integrative per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi ai sensi della Legge n. 110 del 1975, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.

Considerata la particolarità e la delicatezza della materia, al fine di sensibilizzare il cittadino alle corrette modalità di detenzione delle armi, si segnala che sul sito www.carabinieri.it è presente un’apposita sezione denominata “in vostro aiuto”, all’interno della quale si trova un’area dedicata alle armi, contenente tutte le informazioni per ottemperare alla normativa vigente. In ogni caso è sempre opportuno rivolgersi al Comando Stazione Carabinieri più vicino per ricevere il necessario supporto.