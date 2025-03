San Marco Argentano, appello ai cittadini: «Attenzione, fumarole ancora attive all’Agri Zoo Garden»

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – In seguito all’incendio scoppiato qualche giorno fa e che ha danneggiato Agri Zoo Garden a San Marco Argentano, il Comune ha emanato ieri un provvedimento in cui avvisa tutta la cittadinanza di adottare le dovute misure cautelative nei pressi della struttura.

Secondo quanto riportato nel provvedimento effettuato “su richiesta della Polizia Locale, Tecnici della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Settore Ispettivo dell’Asp di Cosenza hanno effettuato un sopralluogo in contrada Cimino, presso lo stabilimento Martino Agri Zoo Garden” “persiste la presenza di una fumarola emanante odore, proveniente da una parte del capannone. I suddetti Tecnici hanno raccomandato di provvedere all’adozione delle seguenti misure precauzionali per la tutela della salute pubblica nelle immediate vicinanze dello stabilimento: utilizzo di DPI quali ad esempio mascherine FFP2/FFP; chiusura di finestre quanto più possibile durante la giornata;

effettuare pulizia di davanzali e finestre con panni umidi anche più

volte al giorno; evitare di avvicinarsi allo stabilimento danneggiato dall’incendio. Si confida nella più ampia collaborazione”.