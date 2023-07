San Lucido, sindaci insieme per la legalità nel giorno del ricordo della strage di Via D’Amelio

SAN LUCIDO (CS) – Numerosi i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali arrivati oggi a San Lucido per partecipare all’iniziativa promossa dal sindaco De Tommaso, per testimoniare l’importanza della legalità, dopo le intimidazioni subite dagli amministratori del centro tirrenico. Ultimo in ordine di tempo, il cartello con la scritta ‘cimitero‘ apposto davanti al Municipio.

L’appello è stato raccolto da molti colleghi della fascia costiera tirrenica e anche dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, presente anch’egli alla celebrazione che si è svolta al Comune di San Lucido. Presenti anche numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine.

Una giornata per commemorare la strage avvenuta a Palermo, domenica 19 luglio del 1992, in via D’Amelio, dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina). Per loro, una corona d’alloro e un lungo e commosso applauso.

Un’iniziativa per lanciare un messaggio forte di impegno per la difesa della legalità e di lotta nei confronti di chi intende intimidire le istituzioni democratiche. I sindaci hanno indossato la fascia tricolore ed hanno mostrato solidarietà e vicinanza al primo cittadino di San Lucido.