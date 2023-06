San Giovanni in fiore, schianto tra due auto sulla statale 107: tre feriti, uno è grave

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto al km 83, in località San Giovanni in Fiore (CS).

Per cause in corso di accertamento, due veicoli – che procedevano verso Cosenza – sin sono scontrati all’altezza di una curva e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Uno dei tre feriti per la gravità è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, mentre gli altri due hanno riportato contusioni più lievi.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.