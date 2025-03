San Giovanni in Fiore, in campo 9 professioniste per sostenere famiglie e minori in difficoltà

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – A San Giovanni in Fiore è partito il Programma P.I.P.P.I., finanziato con fondi PNRR per 211.500 euro. «È un intervento – spiega la sindaca Rosaria Succurro – che mira a rafforzare la capacità dei genitori di prendersi cura dei propri figli, in modo da prevenire situazioni di disagio e ridurre il rischio di allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine. Si tratta in sostanza di un progetto di cura, attenzione e vicinanza alle famiglie in difficoltà, attraverso l’attivazione di educatori e psicologi che lavorano direttamente nel territorio, nelle scuole e nelle case, per costruire risposte concrete ai bisogni educativi e sociali dei bambini».

«Oltretutto, ben 9 professioniste, tra educatrici e psicologhe, sono impegnate in questo lavoro. La loro competenza – sottolinea la Sindaca – e il loro radicamento nella comunità locale rappresentano senz’altro un valore aggiunto. La nostra amministrazione ha sempre messo le persone al centro dell’azione politica. Il nostro obiettivo è costruire una solida rete di sostegno, affinché nessuno rimanga indietro. La famiglia, pensiamo, è il primo luogo di crescita e protezione per ogni bambino, e con questo Programma – evidenzia Succurro – vogliamo dare strumenti e risorse per rafforzarla, garantendo ai più piccoli un presente sereno e un futuro migliore». «Il Comune di San Giovanni in Fiore – conclude la Sindaca – continua a investire nel sociale, ogni giorno con impegno e responsabilità. Le politiche sociali sono il primo indicatore della capacità e della visione amministrativa. Minori e famiglie sono la nostra priorità».