San Giovanni in Fiore: Silvia Salemi accende l’Estate Florense

SAN GIOVANNI IN FIORE – È entrata nel vivo l’Estate Florense a San Giovanni in Fiore. Su un’isola pedonale gremita di persone si è esibita la cantautrice Silvia Salemi, regalando al pubblico un’atmosfera coinvolgente grazie al suo vasto repertorio e alla straordinaria empatia venutasi a creare con i presenti, accorsi numerosi per l’occasione.

“Prosegue con grande successo l’Estate Florense – ha commentato la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – un cartellone che con Silvia Salemi entra nel clou e che prevede tantissimi eventi destinati a protrarsi fino a settembre inoltrato. Musica, arte, colore, gastronomia e artigianato animeranno l’isola pedonale di San Giovanni in Fiore, il suo meraviglioso centro storico, dov’è allocata l’Abbazia florense di Gioacchino da Fiore, e il suggestivo villaggio turistico di Lorica, nel cuore del Parco Nazionale della Sila.

Insomma – ha rimarcato la sindaca – non solo un’opportunità di svago e cultura per i nostri concittadini, ma anche un volano di promozione per il territorio, in grado di attirare visitatori e turisti che potranno scoprire le nostre eccellenze naturalistiche, storiche ed enogastronomiche. San Giovanni in Fiore è la porta della Sila e con questo programma vogliamo rafforzare la sua identità “.