San Giovanni in Fiore si prepara per la seconda edizione della Festa di San Patrizio

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “San Giovanni in Fiore è quasi pronta per la seconda edizione della Festa di San Patrizio. Domenica 16 marzo, la nostra isola pedonale si trasformerà in un angolo d’Irlanda, grazie all’impegno dell’associazione cittadina Happy Days, che ha organizzato l’evento con il contributo del Comune”. L’annuncio sulla pagina facebook della sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro.

“Sarà un’occasione per vivere un’esperienza particolare, tra spettacoli, musica dal vivo e piatti tipici irlandesi rivisitati con ingredienti locali. Sarà un incontro tra culture che unisce tradizione e modernità in un’atmosfera carica di entusiasmo. La Festa di San Patrizio è sinonimo di allegria, convivialità e amicizia. Per questo invito tutti a partecipare e a indossare qualcosa di verde, in modo da immergersi nello spirito dell’evento.

Vi aspettiamo domenica 16 marzo sull’isola pedonale, per trascorrere insieme un’altra bella giornata di divertimento, svago e comunità”.