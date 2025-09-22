San Giovanni in Fiore, Schlein: “ancora silenzio su Serafino Congi, serve verità”

SAN GIOVANNI IN FIORE – “L’auspicio è quello di riuscire a imprimere una svolta significativa in Calabria, pur nella consapevolezza delle difficoltà che ci attendono. Sappiamo infatti che si tratta di una sfida complessa, anche perché queste elezioni si svolgeranno in anticipo rispetto alla loro naturale scadenza.”

Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, in visita a Cosenza per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico, esponente del campo progressista, assente per festeggiare il suo 50º compleanno.

Prima del comizio nel capoluogo bruzio, Schlein ha fatto tappa a Spezzano della Sila, dove ha incontrato il sindaco Salvatore Monaco e alcuni sostenitori del PD. Successivamente, si è recata a San Giovanni in Fiore, davanti all’ospedale cittadino, dove ha ribadito la necessità di una sanità pubblica che garantisca il diritto alla cura, in particolare per quei tanti calabresi che, per ragioni economiche, rinunciano a curarsi.

Nel suo intervento, la segretaria dem è tornata anche sulla tragica vicenda di Serafino Congi, morto lo scorso 4 gennaio, su cui ancora non è stata fatta luce su quanto accaduto. Ed ha sottolineato, poi spostando il focus sulla questione delle aree interne che il PD rifiuta l’idea del Governo Meloni che queste siano destinate a un ineluttabile declino.