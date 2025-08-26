HomeProvincia

San Giovanni in Fiore saluta l’eroe del fuoco, Giovanni Talarico si congeda: fu tra i primi soccorritori all’Aquila

Tante impegnative missioni, "notti insonni, sirene spiegate, vite salvate: grazie di tutto Giovanni". Così i vigili del fuoco salutano il pompiere dopo 34 anni di servizio

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Una vita tra fiamme, pericoli e soccorsi. I Vigili del fuoco salutano il capo reparto Giovanni Talarico. “Un pompiere con la “P” maiuscola, dedito al soccorso come una missione, sempre in prima fila negli interventi più delicati. Si congeda così, dopo 34 anni di servizio, il capo reparto Talarico, lo fa nel suo amato paese, San Giovanni in Fiore, ultimo reparto dove ha lavorato. Giovanni Talarico ha dedicato una parte fondamentale della sua vita, umana e professionale, al suo lavoro di vigile del fuoco, di cui è stato sempre molto orgoglioso. Entrato nel CNVVF (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) il 5 dicembre del 1991, con il 28esimo corso Allievi vigili del fuoco, dopo aver concluso l’iter addestrativo è stato trasferito al comando di Cosenza – distaccamento di Scalea. In seguito andrà nel comando provinciale di Crotone, in servizio nelle varie articolazioni (Sant Anna – Cirò Marina ed infine presso la sede centrale).

Trasferito nuovamente a Cosenza-distaccamento Rossano e in seguito a Crotone in sede centrale. Il capo reparto Giovanni Talarico, forte di una solida esperienza e voglia di fare andrà in servizio in un altro reparto, ovvero al distaccamento di Castrovillari. Da gennaio 2018 è stato in servizio presso il distaccamento di San Giovanni in Fiore. Una breve pausa sarà quella presso il comando provinciale di Varese – con l’incarico di capo turno presso l’aeroporto internazionale di Malpensa. Ha partecipato ad alcune impegnative missioni, come quella dell’alluvione di Messina ed è stato anche uno dei primi soccorritori ad intervenire nel terremoto dell’Aquila. Nel 2010 è stato promosso Capo squadra e nel 2020 Capo reparto. Chiuderà la sua brillante carriera nel suo amato paese, San Giovanni in Fiore, dove insieme al capo reparto Giovanni Gallo è stato tra i primi a lottare per fare aprire il distaccamento permanente.

Il capo reparto è stato salutato come meritava, da parte di tutti i colleghi e da parte di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine, intervenuti per porgergli un tributo di ringraziamento. Il capo reparto Giovanni Talarico, sposato e con due figli, lascia un testimone importante nel corpo, suo figlio, il vigile esperto Pasquale Talarico. Un uomo sempre disponibile, affabile, dalle grandi doti umane e dalle grandi capacità di soccorso, non si è mai tirato indietro anche davanti agli interventi più difficili. Il primo a scendere dal mezzo di servizio in ogni situazione di emergenza. Una vita intera con il pericolo davanti, al servizio delle comunità, in quei vigili del fuoco che sono un baluardo nella difesa dei valori di solidarietà e altruismo. L’altruismo, quello che Giovanni Talarico ha sempre avuto, una dote innata in chi veste l’uniforme da intervento con l’elmetto. Notti insonni, sirene spiegate, vite salvate: grazie di tutto Giovanni”.

