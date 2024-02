San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro chiede attenzione per gli agricoltori: «vengano tutelati»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Siamo vicini agli agricoltori e agli allevatori, che svolgono un ruolo essenziale per il sostentamento, la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita, legata alla salubrità degli alimenti. È indispensabile che tutte le istituzioni, anche le amministrazioni comunali, ne ascoltino e riverberino le istanze, affinché la Politica agricola comune assicuri la tutela dei lavoratori del comparto e dei prodotti della terra».

Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che stamani ha partecipato a una sfilata di Carnevale – con più di 2000 presenze compresi docenti e personale ausiliario – dei ragazzi dei licei locali e dei bambini delle scuole cittadine Dante Alighieri, Gioacchino da Fiore ed Ernesto Benincasa, centrata sul riciclo dei rifiuti; sulla cura dell’ambiente; sull’importanza delle stagioni e sull’irriproducibilità dei colori naturali; sulla ricchezza per l’uomo di fiori, frutti, prati e laghi; sulla funzione primaria dell’aria, del sole e del mare; sulla difesa degli ecosistemi e più in generale del pianeta; sulla biodiversità e sull’agricoltura biologica.

«Insieme ai loro insegnanti, gli studenti di San Giovanni in Fiore – sottolinea la sindaca Succurro – hanno saputo proporre una riflessione matura e profonda sulle emergenze ambientali e sulla transizione ecologica, che ci vede tutti impegnati nella ricerca della sostenibilità e nell’obiettivo della decarbonizzazione. L’odierna sfilata di colore, musica e creatività ha dato inizio al Carnevale cittadino, che nei prossimi giorni vedrà altri appuntamenti di richiamo. Come l’anno scorso, i nostri bambini e ragazzi si sono distinti per la loro sensibilità ambientale e hanno lanciato un messaggio forte e chiaro – conclude Succurro – di rispetto della Terra da uno dei luoghi più simbolici della Calabria per la bellezza e l’integrità della natura».