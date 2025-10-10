HomeProvincia

San Giovanni in Fiore, ritorna “Sila d’Autunno”: due giorni dedicati a biodiversità agricola e agroecologia

L’evento, giunto alla terza edizione, si svolgerà l'11 ed il 12 con un ricco programma di mostre, incontri tematici, laboratori didattici, degustazioni e animazione dedicata ad adulti e bambini

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Torna a San Giovanni in Fiore “Sila d’Autunno”, la manifestazione dedicata alla biodiversità agricola, all’agroecologia e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. L’evento, giunto alla terza edizione, si svolgerà l’11 ed il 12 ottobre lungo l’isola pedonale di via Roma, con un ricco programma di mostre, incontri tematici, laboratori didattici, degustazioni e animazione dedicata ad adulti e bambini.

Una due giorni aperta a tutti, un’occasione per scoprire la Sila come territorio vivo, dove agricoltura, cultura e comunità si intrecciano nel segno della sostenibilità e dell’agroecologia.

Sila d’Autunno, alcuni appuntamenti da non perdere

In programma l’incontro “Semi che uniscono, radici che resistono” a cura dell’ARSAC. Sarà un momento di condivisione e scambio di semi e saperi, per custodire insieme la biodiversità agricola calabrese e valorizzare le coltivazioni tradizionali del territorio. In contemporanea sarà allestita la Mostra della Biodiversità, con un’esposizione di prodotti locali e varietà antiche, testimonianza della ricchezza agricola e culturale della Sila.

Interessante l’appuntamento con “Cruditér…. La terra è viva e si riconosce alla vista, al tatto, all’odorato e al gusto!!”, un momento nel quale i cittadini riconoscono ed assaggiano le terre di diverse aziende agricole biologiche dell’Altopiano Silano. Un primo esperimento di assaggio del suolo agricolo proposto ai cittadini: un’analisi sensoriale per imparare a conoscere l’anima vitale del terreno agricolo, cioè la sua fertilità biologica e a distinguerla dove è stata perduta. Riconoscere l’importanza di una terra viva significa comprendere il legame profondo tra ecosistemi, produzione del cibo e salute umana.

I partecipanti saranno guidati da tecnici esperti nella valutazione visiva, tattile ed organolettica di campioni di suolo prelevati in aziende biologiche della Sila. Una escursione sensoriale e simbolica, lungo i sentieri sotterranei della produzione agricola biologica.

