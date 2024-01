San Giovanni in Fiore: ristrutturata la scuola elementare Rota, alunni tornano nell’istituto

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale, gli alunni che erano stati trasferiti provvisoriamente nel plesso Gioacchino da Fiore, sono rientrati nel loro istituto, rimesso a nuovo nel giro di poche settimane grazie a un finanziamento pubblico di circa 800mila euro ottenuto dall’amministrazione cittadina. I lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola elementare Salvatore Rota, nel quartiere Olivaro, sono stati completati e questa mattina il sindaco Succurro, la giunta e ad alcuni consiglieri comunali, hanno incontrato gli alunni, i loro insegnanti e tutto il personale scolastico, per gli auguri di buon anno.

Rosaria Succurro ha sottolineato la «doverosa attenzione nei loro riguardi, perché l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni sono prioritarie per costruire un futuro migliore. In tempi rapidissimi abbiamo restituito alla città, ai bambini e ai loro educatori una scuola moderna, sicura, accogliente e piena di colore e calore, rispettando l’impegno che avevamo assunto. È l’ennesimo risultato concreto che riguarda l’Olivaro, quartiere di periferia per troppo tempo rimasto ai margini, in cui abbiamo realizzato interventi di rilievo a favore dei minori e servizi educativi, sportivi e sociali di primaria importanza». «Peraltro, sulla sicurezza e sull’efficienza energetica delle scuole comunali – prosegue Succurro – stiamo puntando moltissimo, così come sugli investimenti per la crescita sana dei più piccoli. Nessuno deve rimanere indietro, pertanto – conclude la sindaca di San Giovanni in Fiore – continueremo a lavorare, a partire dalle scuole, per eliminare tutte le diseguaglianze strutturali e sociali tra le zone periferiche e il centro della città».