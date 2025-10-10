Provincia

San Giovanni in Fiore punta sulla sostenibilità: inaugurate sette nuove isole ecologiche informatizzate

Decoro urbano e tutela ambientale. In arrivo le tessere magnetiche per i cittadini mentre a Lorica la raccolta differenziata informatizzata

Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si guarda alla sostenibilità a San Giovanni in Fiore dove, questa mattina, sono state inaugurate sette nuove isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti, segnando un momento significativo nella politica ambientale e urbana della città. Tra le nuove postazioni, una in particolare si distingue per importanza simbolica e strategica: quella installata nella località turistica di Lorica voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rosaria Succurro.

Le nuove isole ecologiche

Sono dotate di contenitori elettronici che richiederanno, per l’utilizzo, l’accesso tramite tessera magnetica personale. A partire dalla prossima settimana, i cittadini potranno ritirare la propria tessera presso il PUC del Polifunzionale, per iniziare a conferire i rifiuti in modo tracciabile, ordinato e corretto. Questa innovazione non solo renderà la raccolta differenziata più efficiente, ma permetterà anche un monitoraggio puntuale dei conferimenti, responsabilizzando i cittadini e contribuendo a ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

L’intervento rientra in un più ampio piano di tutela ambientale e rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione Succurro, che negli ultimi anni ha dotato il territorio di strumenti moderni per la gestione dei rifiuti e per la valorizzazione del decoro cittadino. “Sono sempre al servizio della mia città – ha dichiarato Succurro – e oggi compiamo un ulteriore passo avanti per mantenere pulito l’ambiente e salvaguardare i nostri spazi pubblici. Le nuove isole ecologiche consentiranno di migliorare la raccolta differenziata e di rendere più decoroso e sostenibile il nostro territorio”.

“Siamo impegnati a rendere San Giovanni in Fiore e l’intera area silana più pulite, accoglienti e sostenibili – ha aggiunto la sindaca –. Ogni progetto di questo tipo migliora la qualità della vita dei cittadini e la percezione stessa del nostro territorio, che vogliamo continuare a far crescere nell’assoluto rispetto dell’ambiente”.

 

