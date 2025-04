San Giovanni in Fiore, pubblicato l’elenco dei caregiver per il sostegno dei disabili gravi

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il Comune di San Giovanni in Fiore ha pubblicato l’elenco dei caregiver che forniscono assistenza domiciliare a persone in condizioni di grave disabilità. A darne notizia è la Sindaca Rosaria Succurro, che annuncia: «Ben 24 interessati beneficeranno per due anni di importanti risorse per il sociale, messe a disposizione dalla nostra amministrazione».

«Ancora una volta – prosegue Succurro – San Giovanni in Fiore si conferma Comune all’avanguardia nel sostegno alle persone disabili e ai loro familiari. Come Sindaca sono molto orgogliosa di poter destinare tali risorse a chi si prende cura di portatori di disabilità gravissime. Proseguiamo sulle orme di Papa Francesco: vogliamo stare sempre accanto agli ultimi, perché – conclude la Sindaca – vivano come primi, come Cristo ci ha insegnato».