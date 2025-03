San Giovanni in Fiore piange il prof Fonseca, accademico di prestigio internazionale

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza di San Giovanni in Fiore sono profondamente addolorate per la scomparsa del professore Cosimo Damiano Fonseca, accademico di prestigio internazionale e per tanti anni direttore del Comitato scientifico del Centro internazionale di studi gioachimiti.

Cittadino onorario di San Giovanni in Fiore, Fonseca ha dato un contributo determinante alla chiarificazione e alla diffusione dell’opera di Gioacchino. Gli siamo e gli saremo riconoscenti per il lavoro immenso che ha svolto anche per la nostra città. Sentite condoglianze ai suoi cari. Sarà proclamato il lutto cittadino.