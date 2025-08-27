San Giovanni in Fiore, parte il trasporto pubblico locale: 4 linee urbane per muoversi in città

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) “Con grande gioia sono lieta di annunciare che dal prossimo 1° settembre partirà a San Giovanni in Fiore il trasporto pubblico locale, con ben quattro linee attive, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19″. Così la sindaca Rosaria Succurro annuncia la novità per la sua cittadina tramite un reel pubblicato sui social nel quale percorre le strada di San Giovanni proprio a bordo dei nuovi autobus.

“Le linee urbane si intersecheranno per consentire ai cittadini di raggiungere tutti i luoghi della città – spiega ancora Succurro – Dal primo giorno di scuola anche i ragazzi delle scuole medie e superiori potranno utilizzare il servizo del trasporto pubblico locale per raggiungere la propria scuola“.

Tutti gli autobus consentono l’accesso alle persone diversamente abili perchè dotati di pedana e di posti a loro dedicati. Posti a sedere sono riservati , inoltre, anche alle persone anziane. I biglietti potranno essere acquistati direttamenti sui bus, online o presso i rivenditori autorizzati. “Il costo del biglietto è quello stabilito dal tariffario regionale, sia per il costo singolo e sia per l’abbonamento” ha concluso ancora Succurro.