San Giovanni in Fiore, oltre 600mila euro per ristrutturare le mense scolastiche delle scuole

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Oltre 600mila euro per ristrutturare le mense scolastiche delle scuole “San Francesco” di Vaccariziello e “Fratelli Bandiera”: è questo l’importante risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, guidata dalla Sindaca Rosaria Succurro, che ha intercettato ulteriori risorse del Pnrr, senza gravare sul bilancio dell’ente.

«Grazie a questi finanziamenti – puntualizza la Sindaca Succurro – potremo realizzare interventi fondamentali per garantire ai nostri bambini ambienti moderni, sicuri, salubri e funzionali. È un passo concreto per migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica, a beneficio delle famiglie e della comunità educativa».

Il progetto relativo alla mensa della scuola “San Francesco”, per un importo di 382.800 euro, e quello della scuola “Fratelli Bandiera”, per un valore di 231.825 euro, prevedono la completa ristrutturazione dei locali mensa, l’adeguamento degli impianti alle normative igienico-sanitarie, l’installazione di nuovi impianti ad alta efficienza energetica, l’utilizzo di materiali ecocompatibili e l’introduzione di arredi sicuri ed ergonomici.

«Parliamo – spiega la Prima Cittadina – di interventi pensati per rispondere concretamente alle esigenze dei bambini e per supportare il lavoro della cooperativa che da sempre gestisce con impegno il servizio mensa, sin da quando io stessa ero studentessa. Oggi ci impegniamo a offrire ai più piccoli o pasti sani e spazi dignitosi, accoglienti e a misura di bambino».

L’Amministrazione Succurro conferma così la centralità delle politiche educative e dell’infanzia, e prosegue lungo una linea già tracciata con numerosi interventi su scuole, impianti sportivi e servizi per le famiglie.

«I bambini – conclude la Sindaca – sono e resteranno la priorità assoluta della nostra azione amministrativa. Lavoriamo ogni giorno per dare loro le migliori opportunità di crescita, a partire da ambienti scolastici all’altezza dei loro sogni e diritti».