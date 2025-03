San Giovanni in Fiore, ok al progetto per ristrutturare lo stadio comunale Mazzola

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione dello stadio comunale Valentino Mazzola, che a breve potrà andare in gara per la realizzazione dei lavori. Si tratta di un passo che i tifosi e gli sportivi sangiovannesi attendevano da anni. Finalmente, verrà risolto un vecchio problema di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

«La nostra amministrazione – dichiara la Sindaca Rosaria Succurro – ha dato una risposta concreta a una richiesta che i tifosi ci rivolgevano da tanto tempo. La tribuna del Valentino Mazzola era diventata pericolosa per la lunga mancanza di interventi, ma adesso il progetto di ristrutturazione è pronto e presto partiranno le procedure per i lavori. Restituiremo alla città uno stadio all’altezza delle esigenze delle squadre, dei tifosi e di tutti gli sportivi».

L’intervento, finanziato con oltre 820mila euro dal programma “Sport e Periferie”, prevede la rigenerazione della tribuna coperta e la ristrutturazione degli spogliatoi sottostanti. «È l’ennesimo investimento – aggiunge la Sindaca – per lo sport nella nostra città. Uno stadio moderno e sicuro potrà ospitare al meglio le competizioni locali e favorire anche i ritiri estivi di squadre importanti, con una conseguente crescita sportiva ed economica dell’intero territorio».