San Giovanni in Fiore: minacce, vessazioni e violenze contro la madre. Arrestato 27enne

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un 27enne per violenza di genere ai danni della madre. Il provvedimento restrittivo è stato adottato ed eseguito nei suoi confronti, in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali alla madre, vittima, come emerso dalle indagini dei carabinieri di San Giovanni in Fiore, di reiterate minacce, vessazioni e violenze, tali da determinare un perdurante e grave stato d’ansia e un fondato timore per la sua incolumità personale.

La donna è stata anche costretta a recarsi in ospedale dopo essere stata aggredita. La pervicacia persecutoria non può avere, osserva il Giudice per le indagini preliminari, altra chiave di lettura se non quella di molestare, perseguitare e intimidire la persona offesa, disturbando la sua quotidianità. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Cosenza, essendo stati riconosciuti nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza del delitto ascritto e, inoltre, il pericolo, attuale ed evidente, di reiterazione di reati della stessa specie.