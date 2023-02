San Giovanni in Fiore, l’ospedale nella rete formativa dell’Unical

SAN GIOVNNI IN FIORE (CS) – «È un fatto rilevante che l’ospedale di San Giovanni in Fiore sia tra le sedi in cui si formeranno gli studenti di Medicina dell’Università della Calabria». Lo afferma, in una nota, il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che prosegue: «l’apposita convenzione tra l’Unical e l’Asp di Cosenza prevede che il presidio ospedaliero sangiovannese sia tra le strutture di cui l’ateneo cosentino si avvarrà per laureare e specializzare i futuri medici, consentendo loro di acquisire, peraltro, particolari competenze nell’utilizzo delle più avanzate tecnologie per le diagnosi e le cure. Anche gli studenti di Scienze infermieristiche avranno a disposizione le strutture sanitarie della città, in cui verranno seguiti dai professionisti della sanità pubblica locale, che daranno loro un valido apporto formativo».

