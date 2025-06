San Giovanni in Fiore, l’assessore Loria rassicura: «ripristinato servizio di Farmacia Territoriale»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Abbiamo chiesto al Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, di provvedere con urgenza alla sostituzione del farmacista che era in servizio presso la Farmacia Territoriale di San Giovanni in Fiore. La richiesta è stata accolta immediatamente: da giovedì prossimo sarà presente un Responsabile Asp e dal martedì successivo entrerà in servizio il sostituto ufficiale». Lo ha comunicato l’Assessore comunale alla Salute, Claudia Loria, che ha rassicurato la popolazione dopo la denuncia del consigliere regionale Davide Tavernise sulla chiusura della farmacia territoriale.

«Il problema – ha spiegato la rappresentante istituzionale – è dunque risolto. È però importante chiarire, per evitare disinformazione e confusione, che la Farmacia Territoriale ha negli anni operato nei giorni di martedì e giovedì. Negli altri giorni il servizio è operativo presso la sede di Rende, dove tutti coloro che ne abbiano necessità possono ritirare i farmaci prescritti». «Ringrazio – ha concluso l’Assessore Loria – il Direttore Generale Graziano per la tempestività dell’intervento e per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità».